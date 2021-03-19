Американский банк Morgan Stanley открывает биткоин-фонды для "избранных", – CNBC
Один из крупнейших инвестиционных банков США Morgan Stanley готов дать доступ клиентам к трем криптовалютным фондам. По какому критерию будут выбирать клиентов, читайте на Финансы 24.
Источник:CNBC
Инвестиционный гигант, который управляет 4 триллионами долларов, сообщил своих финансовых советников о новых возможностях с биткоин-фондами, рассказали источники CNBC.
Интересно 220 тысяч долларов за биткоин: криптомильярдер Макс Кайзер спрогнозировал курс на 2021 год
Зачем это делают
Биткоин набирает обороты и клиенты начали давить на банк, который не работал с этим активом.
Кто эти "избранные"
Важно, что не все клиенты могут воспользоваться преимуществами биткоин-фондов. Под критерий подпадают только люди с "агрессивной толерантности к риску", которые держат не менее 2 миллиона долларов в Morgan Stanley.
При этом банк ограничивает инвестиции в биткоин до 2,5% от общей суммы активов клиента.
Что известно о криптовалютных фондах
- Фонды Galaxy Bitcoin Fund LP и FS NYDIG Select Fund имеют минимальные инвестиции 25000 долларов;
- Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP имеет порог инвестиций в 5 миллионов долларов.
Клиенты могут осуществить инвестиции уже в следующем месяце, после того, как финансовые советники банка пройдут учебные курсы.
Сейчас другие крупные инвестиционные банки США – Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America – не позволяют своим советникам предлагать прямые инвестиции в биткоины.
Поделиться новостью