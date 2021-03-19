Американський банк Morgan Stanley відкриває біткойн-фонди для "обраних", – CNBC
Один з найбільших інвестиційних банків США Morgan Stanley готовий дати доступ клієнтам до трьох криптовалютних фондів. За яким критерієм обиратимуть клієнтів, читайте на Фінанси 24.
Джерело:CNBC
Інвестиційний гігант, який управляє 4 трильйонами доларів, повідомив своїх фінансових радників про нові можливості з біткойн-фондами, розповіли джерела CNBC.
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Навіщо це роблять
Біткойн набирає обертів і клієнти почали тиснути на банк, який не працював з цим активом.
Хто ці "обрані"
Важливо, що не всі клієнти можуть скористатися перевагами біткойн-фондів. Під критерій підпадають лише люди з "агресивною толерантністю до ризику", які тримають щонайменше 2 мільйони доларів у Morgan Stanley.
При цьому банк обмежує інвестиції в біткойн до 2,5% від загальної суми активів клієнта.
Що відомо про криптовалютні фонди
- Фонди Galaxy Bitcoin Fund LP та FS NYDIG Select Fund мають мінімальні інвестиції 25 000 доларів;
- Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP має поріг інвестицій в 5 мільйонів доларів.
Клієнти можуть здійснити інвестиції вже наступного місяця, після того, як фінансові радники банку пройдуть навчальні курси.
Наразі інші великі інвестиційні банки США – Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Bank of America – не дозволяють своїм радникам пропонувати прямі інвестиції в біткойни.
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