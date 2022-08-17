Monobank поднимает один из тарифов: Гороховский раскрыл детали и назвал причину

Украинский бизнесмен и соучредитель онлайн банкинга Monobank Олег Гороховский анонсировал нововведения по тарифам. Что ждет клиентов банка – читайте дальше.

Речь идет о повышении межбанковского тарифа возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в банкоматах в Украине. Нововведение вступит в действие с 1 сентября 2022 года.

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Monobank сообщил о поднятии одного из тарифов

Олег Гороховский заявил, что в таких условиях Monobank принял решение о поднятии тарифа за снятие с карты собственных средств с 0,5% до 0,9%. Этот шаг он обосновывает тем, что в современных реалиях предварительный тариф не перекрывал бы расходы финучреждения. Нововведение не будет иметь отношения к снятию кредитных средств с карты.

Украинский бизнесмен также извинился перед клиентами за то, что банк вынужден пойти на такой шаг. Он также добавил, что все это происходит на фоне давления со стороны банков владельцев крупных банкоматных сетей. Так что платежные системы более чем в два раза повысят этот тариф.

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