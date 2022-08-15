Компания Choice QR появилась на рынке только в 2020 году, созданной Алексеем Ильяшем и Владимиром Оляницким. Это произошло, когда их основные бизнесы встали на паузу из-за пандемии. Стартап специализируется на созданном QR-меню для ресторанов.

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Украинский стартап привлек миллионные инвестиции

Украинская компания сумела привлечь 1,5 миллиона евро в виде инвестиций. Стартап получил деньги в рамках инвестиционного seed-раунда. Choice QR финансово поддержали пятерка европейских компаний:

чешский венчурный фонд Presto Ventures,

британская компания Seedcamp,

инвестиционная компания Reflex Capital из Чехии,

чешский инвестиционный фонд JnT Ventures,

Венчурная инвестиционная компания Purple Ventures из Чехии.

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Украинская компания начала искать новых разработчиков, менеджеров по продажам и других специалистов. DOU. Кроме того, в планах – выход на новые рынки. Стартап имеет офисы в Киеве, Праге и Варшаве. В феврале 2022 года компания отказалась от работы в россии и беларуси, переключившись на развитие бизнеса в Украине и Европе.

По данным Forbes, в октябре 2021 года стартап смог привлечь инвестиции в размере 400 тысяч евро. Тогда средства выделила компания Reflex Capital, которая привлекла для закрепления рынка в Европе и запуск новой услуги. В то время как первые инвестиции в Choice QR составили 300 тысяч евро.

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