Monobank підіймає один із тарифів що: Гороховський розкрив деталі та назвав причину

Український бізнесмен та співзасновник онлайн банкінгу Monobank Олег Гороховський анонсував нововведення щодо тарифів. Що чекає на клієнтів банку – читайте далі.

Йдеться про підняття міжбанківського тарифу відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в банкоматах в Україні. Нововведення вступить в дію з 1 вересня 2022 року.

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Monobank повідомив про підняття одного з тарифів

Олег Гороховський заявив, що у таких умовах Monobank ухвалив рішення про підняття тарифу за зняття з карти власних коштів з 0,5% до 0,9%. Цей крок він обґрунтовує тим, що у сучасних реаліях попередній тариф не перекривав би витрат фінустанови. Нововведення не буде мати відношення до зняття кредитних коштів з карти.

Український бізнесмен також перепросив перед клієнтами за те, що банк вимушений піти на такий крок. Він також додав, що усе це відбувається на фоні тиску зі сторони банків-власників великих банкоматних мереж. Тож платіжні системи більше ніж у два рази підвищать цей тариф.

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