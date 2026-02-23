Какая именно комиссия в моно теперь исчезнет?

Ранее перевод на IBAN до 10 000 гривен был без комиссии. А больше установленной суммы, она составляла – 0,5%, сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Отныне мы убираем эту комиссию. Все IBAN-платежи из собственных средств в mono отныне бесплатные! На этой комиссии мы зарабатывали более 200 миллионов гривен в год, но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке,

– указал Гороховский.