Когда пользоваться наличными невыгодно?

Комиссии банков, использование кредитных денег и потеря кэшбэка способны незаметно увеличить ваши расходы. О каких нюансах стоит знать клиентам банков в Украине – разбирался 24 Канал.

Пользование наличными может быть невыгодным уже на этапе их снятия, особенно если человек пользуется "чужим" банкоматом.

Часто банки позволяют бесплатно снимать средства только в собственной сети, тогда как за операцию через банкомат другого финучреждения взимают комиссию. Ее размер может быть фиксированным или состоять из процента от суммы и дополнительной платы за саму операцию.

Также стоит быть внимательными за рубежом – из-за двойной конвертации валюты, дополнительные комиссии и невыгодный курс обмена.

Кроме того, дополнительными расходами часто сопровождается снятие наличных с кредитной карты. Многие банки отменяют льготный период для таких операций или начисляют комиссию. Например:

у monobank – 4%;

в "Приват Банке" тариф дифференцирован в зависимости от суммы, но от 1 тысячи гривен – также составляет 4%;

но в Ощадбанке – с недавних пор бесплатно и тому подобное.

Что еще стоит знать о снятии наличных?

Специалисты платформы Нацбанка "Гаразд" советуют немедленно заблокировать банковскую карту, если вы:

снимали наличные и оставили платежную карту в банкомате;

получили оповещение об операциях, которых не совершали.

Можно воспользоваться онлайн-банкингом, обратиться в контакт-центр или ближайшее отделение. Более того, такую функцию предлагают даже некоторые банкоматы по Украине.