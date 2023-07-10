Речь идет о проекте Mono Invest, который был запущен в декабре 2021 года. Mono стал субброкером одного из популярнейших европейских онлайн-брокеров. Речь идет об Exante. Закрытие Mono Invest стало крайне неприятным сюрпризом для 70 тысяч украинцев.

Достойно внимания США ушли от дефолта, но риски остаются: как это повлияет на глобальный мир

Закрытие Mono Invest

Именно эта компания попала в новый санкционный список от СНБО. Санкции будут действовать в течение 10 лет, а также предусматривают блокирование активов и ограничения капитала.

Одна из главных причин введения санкционных ограничений – торговля на платформе Exante облигациями Альфа Банка, тоже находится под санкциями. По данным Forbes, в Совете национальной безопасности и обороны считают, что у европейского брокера есть связи с одним из владельцев Альфа Групп. Речь идет о Петре Авене.

Кроме того, компания Exante была фигурантом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Американский регулятор обратил внимание на этого брокера из-за операций некоторых его клиентов. Более того, примерно 40% клиентов Exante – это граждане России.

Любопытно! Нацбанк принял новую фигуру об использовании наличных денег в Украине. Речь идет о требовании внесения номера мобильного телефона в некоторых случаях. Это нововведение начнет действовать с 1 августа 2023 года.

Реакция основателя Monobank

Эту ситуацию также прокомментировал соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он подчеркнул, что клиенты банка потеряли инвестиционный продукт из-за обслуживания схемы Альфа Банка с ценными бумагами. В то же время продукт подсанкционного банка продолжает работать без проблем.

В результате за схему Альфы наказали Mono,

– подчеркнул украинский бизнесмен в телеграмме.

В целом у клиентов Mono Invest были две опции после введения санкций СНБО: можно было либо продать активы, получив деньги на карту, либо сохранять свои акции до снятия ограничений.