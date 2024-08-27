Проверьте свои копилки: за какую монету можно получить более 10 тысяч гривен

В Украине достаточно развита культура коллекционирования монет. Поэтому некоторые экземпляры могут стоить тысячи гривен.

Какие монеты можно продать за тысячи гривен

На сегодня монету номиналом 1 копейка можно очень удачно продать. Речь идет о монете 1992 года разновидности 1.35АА. За этот экземпляр готовы заплатить 11 тысяч гривен.

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Главные особенности этой монеты следующие:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Популярные украинские монеты / Скриншот "Монеты-ягодки"

В то же время это не единственная монета с таким номиналом, которую ценят коллекционеры. Для примера, стоимость 1 копейки 1992 года разновидности 1.11АЕ на некоторых аукционах может колебаться от 4 тысяч гривен до 14 тысяч гривен. Эта монета выделяется благодаря таким элементам:

округлая верхушка правого верхнего листа;

крупные ягоды.

Популярные украинские монеты / Скриншот "Монеты-ягодки"

Напомним, что за 5 копеек в Украине можно получить от 4000 до 10 000 гривен. Стоит отметить, что речь идет о монетах разновидности 1.1Аак 1992 года выпуска. К тому же на официальном сайте Национального банка Украины реально найти монеты из настоящего золота.