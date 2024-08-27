Перевірте свої скарбнички: за яку монету можна отримати понад 10 тисяч гривень

В Україні досить розвинена культура колекціонування монет. Тож деякі екземпляри можуть коштувати тисячі гривень.

Які монети можна продати за тисячі гривень

На сьогодні монету номіналом 1 копійка можна дуже вдало продати. Йдеться про монету 1992 року різновиду 1.35АА. За цей екземпляр готові заплатити 11 тисяч гривень.

Зверніть увагу Різкі зміни на ринку нафти: до чого тут Лівія та Близький Схід

Головні особливості цієї монети такі:

ступенева верхівка правого верхнього листа;

маленькі ягоди.

Популярні українські монети / Скриншот "Монети-ягідки"

Водночас це не єдина монета з таким номіналом, яку цінують колекціонери. Для прикладу, вартість 1 копійки 1992 року різновиду 1.11АЕ на деяких аукціонах може коливатися від 4 тисяч гривень до 14 тисяч гривень. Ця монета виділяється завдяки таким елементам:

округла верхівка правого верхнього листа;

великі ягоди.

Популярні українські монети / Скриншот "Монети-ягідки"

Нагадаємо, що за 5 копійок в Україні можна отримати від 4000 до 10 000 гривень. Варто наголосити, що йдеться про монети різновиду 1.1Аак 1992 року випуску. До того ж на офіційному сайті Національного банку України реально знайти монети із справжнього золота.