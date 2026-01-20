Что будет с 50 копейками в 2026 году?
Дело в том, что розничная монета участвует в расчетах, пишет 24 Канал со ссылкой на слова главы Национального банка Андрея Пышного.
Читайте также Машина за 12 миллионов: НБУ совершил неожиданную покупку
То, что в обращении находится минимум полтора миллиарда монет номиналом 50 копеек и мы имеем запросы от розничных сетей на их дочеканивание, свидетельствует: процесс денежного обращения требует, чтобы розничная монета оставалась в обращении определенное время. И сколько бы это не длилось, в обращении должна быть удельная украинская монета как одна сотая часть гривны.
Пышный рассказал, что от розничного бизнеса можно услышать о потребности в монете номиналом 50, "к сожалению, еще копеек". Но глава Нацбанка надеется, что в ближайшее время это уже будет 50 шагов.
Она будет храниться в обращении еще несколько лет. Для того чтобы поддерживать соответствующее качество и количество монет в обращении, Национальный банк должен докарбовуваты от 20 до 30 млн монет ежегодно,
– пояснил Андрей Пышный.
Но есть важный момент: Национальный банк Украины не будет изымать из обращения монету номиналом 50 копеек. И даже тогда, когда дочеканит монету номиналом 50 шагов.
Обратите внимание! Они будут в обращении параллельно и будут иметь одинаковые технические характеристики, такие же диаметр и вес.
Какие копейки таки изымают из обращения?
Напомним, что 10 копеек изымут из обращения. Об этом сообщили в Нацбанке.
Постепенное изъятие из наличного обращения монет таким номиналом происходит с 1 октября 2025 года.
Но эти разменные монеты по состоянию на сейчас остаются платежным средством. Предприятия, различные сферы услуг и банки и в дальнейшем будут принимать 10 копеек для расчетов и платежных операций.
Что же тогда меняется?
- Банки не будут выдавать из касс такие монеты.
- Кроме того, НБУ не будет чеканить монеты. номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.
Важно! Украинцам не нужно специально их сдавать или обменивать.
Какие гривны изымают из обращения?
- Национальный банк Украины изымает из обращения гривны. Речь идет о купюрах номиналами 50 и 200 гривен. Но не все, а только образцы 2003 – 2007 годов.
- Их заменят более современными образцами – 2014 году. Таким образом банкноты станут более современными и защищенными.