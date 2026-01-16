Вы должны это знать: какие копейки в обращении в Украине сейчас

Сейчас в обращении в Украине находятся копейки номиналами 10 и 50. Однако впоследствии эта ситуация изменится. Дело в том что еще с 1 октября 2025 года начался вывод 10 копеек из обращения.

Почему НБУ изымает 10 копеек?

Сейчас 10 копеек действуют и могут свободно использоваться при расчетах, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Регулятор принял решение о выводе этой копейки из-за снижения спроса. К тому же НБУ намерен снизить расходы государства, а также участников наличного обращения.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– отметил Нацбанк.

Заметим, что в целом в обращении сейчас находится почти 5,5 миллиарда разменных монет:

из них 1,4 миллиарда имеют номинал – 50 копеек;

а еще 4,1 миллиарда это – 10 копеек.

К тому же некоторые бумажные гривны ранее стали монетами. Такие изменения коснулись:

1 гривны;

2 гривен;

5 гривен;

10 гривен, сообщает Нацбанк.

Как именно изымают 10 копеек из обращения сейчас?

10 копеек изымают незаметно для большинства граждан. Дело в том, что этот процесс происходит, когда такая монета попадает в банк. Например, в результате инкассации. То есть, сдавать отдельно такие копейки в банк нет необходимости.

НБУ утвердил и правила, которые позволяют вывести из обращения такие копейки неощутимо. Речь идет о схемах округления. Они впервые были применены еще несколько лет назад, когда из обращения выводили 1, 2, 5 и 25 копеек.

Важно знать! Регулятор изымает и заменяет деньги в обращении, чтобы повысить качество средств и усилить защиту от подделок. Кроме этого, иногда таким образом обновляют дизайн денежных единиц.