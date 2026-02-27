Именно эту копейку выводит из обращения НБУ: решение уже принято

НБУ начал процесс вывода из обращения 10 копеек еще 1 октября 2025 года. Это происходит до сих пор. Сейчас эту копейку еще можно использовать.

Почему 10 копеек изымают из обращения?

Вывести 10 копеек из обращения регулятор решил, чтобы уменьшить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает НБУ.

Статистика регулятора показывает, что на момент принятия решения в обращении находилось:

4,1 миллиарда разменных монет номиналом 10 копеек;

еще 1,4 миллиарда – 50 копеек.

Как указывает регулятор, спрос на 10 копеек незначительный. Именно поэтому потребности в использовании такой монеты при расчетах, фактически, нет.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– указывает Нацбанк.

Заметим, что НБУ ввел правила расчетов при отсутствии таких монет. То есть, регулятор установил как именно должно осуществляться округление, говорится на официальном сайте Нацбанка.



Как правильно округлять сумму в чеке / Фото НБУ

Что важно знать об изъятии копеек из обращения?