В Австралии продадут редкую монету из чистого золота, но это не главная ее особенность

В Австралии на аукционе планируют продать уникальную монету, которая связана с Олимпийскими играми 2016 года. Прогнозируют, что за монету заплатят бешеную сумму.

Уникальную австралийскую монету выставят на аукцион

Редкую монету планируют выставить на продажу, которую Австралийский монетный двор посвятил олимпийской сборной страны в 2016 году. Эта монета изготовлена из чистого золота.

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Вес монеты составляет 1 килограмм. Отмечают, что фактическая стоимость монеты составляет около 118 тысяч долларов. В целом существует всего 5 таких монет. Аукцион проведут 30 июля в Государственной библиотеке Нового Южного Уэльса в Сиднее.

В Австралии на аукцион выставят редкую монету / Фото Королевский Австралийский монетный двор

Мероприятие спровоцировало бешеный ажиотаж. Сотни участников уже зарегистрировались, чтобы принять участие в аукционе и побороться за редкую монету. По словам главы аукционного дома Noble Numismatics, который является организатором торгов, если кто-то хочет собрать лучшую коллекцию австралийских монет, то наличие этой обязательно.