Уникальную австралийскую монету выставят на аукцион

Редкую монету планируют выставить на продажу, которую Австралийский монетный двор посвятил олимпийской сборной страны в 2016 году. Эта монета изготовлена из чистого золота.

Читайте также Нефть обвалилась до нового минимума на рынке

Вес монеты составляет 1 килограмм. Отмечают, что фактическая стоимость монеты составляет около 118 тысяч долларов. В целом существует всего 5 таких монет. Аукцион проведут 30 июля в Государственной библиотеке Нового Южного Уэльса в Сиднее.

В Австралии на аукцион выставят редкую монету / Фото Королевский Австралийский монетный двор

Мероприятие спровоцировало бешеный ажиотаж. Сотни участников уже зарегистрировались, чтобы принять участие в аукционе и побороться за редкую монету. По словам главы аукционного дома Noble Numismatics, который является организатором торгов, если кто-то хочет собрать лучшую коллекцию австралийских монет, то наличие этой обязательно.