Унікальну австралійську монету виставлять на аукціон

Рідкісну монету планують виставити на продаж, яку Австралійський монетний двір присвятив олімпійській збірні країни у 2016 році. Ця монета виготовлена з чистого золота.

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Вага монети становить 1 кілограм. Зазначають, що фактична вартість монети становить близько 118 тисяч доларів. Загалом існує всього 5 таких монет. Аукціон проведуть 30 липня у Державній бібліотеці Нового Південного Уельсу у Сіднеї.

В Австралії на аукціон виставлять рідкісну монету / Фото Королівський Австралійський монетний двір

Захід спровокував шалений ажіотаж. Сотні учасників уже зареєструвалися, аби взяти участь в аукціону та поборотися за рідкісну монету. За словами очільника аукціонного дому Noble Numismatics, який є організатором торгів, якщо хтось прагне зібрати найкращу колекцію австралійських монет, то наявність цієї обов'язкова.