Какие факторы влияют на рынок нефти

Во вторник, 30 июля, нефть падает в цене, расширив потери за предыдущую торговую сессию. На рынок нефти влияют опасения относительно спада спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, из-за нарастания экономических трудностей, пишет издание Reuters.

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В то же время рынок отверг в то время, как рынок отверг риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что в понедельник, Израиль заявил, что стремится избежать втягивания Ближнего Востока в тотальную войну. Всего за торги в понедельник, 29 июля, черное золото подешевело почти на 2%.

Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 40 центов или 0,5% с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 79,38 доллара за баррель. Параллельно нефть West Texas Intermediate подешевела на 43 цента или 0,6%, до 75,38 доллара за баррель. Более того, цены на нефть упали до самого низкого уровня за семь месяцев.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: