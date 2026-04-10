Эта копейка выводится из обращения: проверьте кошелек

Еще с 1 октября 2025 года НБУ начал выводить из обращения 10 копеек. Решение об этих изменениях регулятор принял на фоне того, что в этой монете отпала потребность при расчетах.

Как выводят 10 копеек из обращения?

Вывод 10 копеек из обращения будет способствовать уменьшению расходов участников наличного обращения, сообщает НБУ.

Читайте также Евро подскочило почти на 50 копеек: какой официальный курс валют на 9 апреля

Всего в наличном обращении Украины находится сейчас почти 5,5 миллиарда штук разменных монет. Из них большинство имеют номинал именно 10 копеек – 4,1 миллиарда единиц. А вот еще 1,4 миллиарда – это 50 копеек.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– указывает НБУ.

Сдавать 10 копеек в банк не нужно. Их будут изымать на этапе, когда деньги попадают в банк. Например, в результате инкассации. Для украинцев процесс изъятия будет происходить почти незаметно.

Заметим, чтобы осуществлялись расчеты без 10 копеек, есть четко установленные правила, определены регулятором, сообщает Нацбанк.

Во время безналичных расчетов округления не будет осуществляться, как это происходит и во время округления до сумм, кратных 10 копейкам, что сейчас действуют в Украине с 2018 года,

– отмечает регулятор.



Как правильно округлять сумму без копеек / Инфографика НБУ

Какие еще купюры и монеты сейчас изымаются из обращения в Украине?