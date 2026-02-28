Что известно о выводе из обращения банкнот 1, 2,5 и 10 гривен?

Использовать эти банкноты при расчетах можно до 2 марта, сообщил в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.

Олег Прохода Директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Сейчас до 2 марта эти банкноты находятся в обращении и являются платежными. После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как остальные – они будут изыматься.

В то же время, как отмечает НБУ, обмен таких купюр может осуществляться в течение долгого времени:

на обмен в любом отделении украинского банка, есть время до 26 февраля 2027 года;

в уполномоченных банках – до 28 февраля 2029 года.

Обратите внимание! В НБУ такой обмен доступен бессрочно.

Заметим, что вывод этих банкнот из обращения начался значительно раньше. 2 марта этот процесс, фактически, подходит к финишной прямой.

С этой даты (2 марта – 24 Канал) эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,

– подчеркнул регулятор.

Что важно знать об изъятии банкнот указанных номиналов из обращения?