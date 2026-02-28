Что известно о выводе из обращения банкнот 1, 2,5 и 10 гривен?
Использовать эти банкноты при расчетах можно до 2 марта, сообщил в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.
Читайте также Нацбанк готовит обновленную купюру: какая банкнота изменится в 2026 году
Сейчас до 2 марта эти банкноты находятся в обращении и являются платежными. После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как остальные – они будут изыматься.
В то же время, как отмечает НБУ, обмен таких купюр может осуществляться в течение долгого времени:
- на обмен в любом отделении украинского банка, есть время до 26 февраля 2027 года;
- в уполномоченных банках – до 28 февраля 2029 года.
Обратите внимание! В НБУ такой обмен доступен бессрочно.
Заметим, что вывод этих банкнот из обращения начался значительно раньше. 2 марта этот процесс, фактически, подходит к финишной прямой.
С этой даты (2 марта – 24 Канал) эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,
– подчеркнул регулятор.
Что важно знать об изъятии банкнот указанных номиналов из обращения?
Сейчас есть перечень банков, которые являются уполномоченными НБУ. В него входят: "ПУМБ", "Приватбанк", "Райффайзенбанк", "Ощадбанк".
Обменять вы можете любую сумму в указанных банкнотах. Сама процедура бесплатная, на нее не установлена комиссия.
Регулятор принял решение вывести такие банкноты из обращения, поскольку на них нет спроса. В то же время эти купюры уже считаются изношенными.