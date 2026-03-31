НБУ выпустит новые 10 гривен в июне

Нацбанк запланировал выпуск новой памятной монеты. Она "увидит свет" в июне. Посвящена новинка знаменательному событию – 30-летию Конституции Украины.

Что известно о новинке?

Монета будет называться "30 лет Конституции Украины", сообщается в плане НБУ.

Номинал этой монеты будет – 10 гривен. Ее тираж – 10 000 штук.

Также известно, что:

эту монету изготовят из серебра 925 пробы;

вес – 31,1 грамма;

диаметр – 38,6 миллиметра.

Важно! Серебро 925 пробы это означает, что в сплаве 92,5% – чистый металл. А еще 7,5% – примеси.

Эта монета станет частью серии "Украинское государство". Заметим, что она была начата еще в 2022 году.

Посвящена эта серия главным атрибутам и символам украинского государства. В частности, в нее уже вошли монеты:

"Наш гимн";

"Наш флаг";

"Наш герб", сообщает НБУ.

Обратите внимание! Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Она вступила в силу с момента принятия.

Интересно, что в 2026 году серия "Украинское государство" будет пополнена несколькими экземплярами сразу. В частности, планируется выпуск трех монет под названием "К 35-летию Независимости Украины", они будут отличаться:

материалом изготовления;

тиражом;

и категорией качества чеканки.

Что важно знать о памятных монетах Украины?

Памятные монеты не являются традиционной денежной единицей. Они в первую очередь призваны нести культурный код и сохранять выдающиеся события, фигуры, места Украины.

Изготавливаться такие монеты могут из различных материалов. В частности из недрагоценных и драгоценных металлов.

Для коллекционеров ценность такой монеты не определяется исключительно материалом изготовления. Важную роль играет редкость, то есть, ограниченность тиража и культурная ценность.

Обратите внимание! Памятные монеты можно использовать и для традиционных расчетов. Однако, в таком случае их ценность определяется исключительно номиналом, то есть, нумизматический "вес" тогда не учитывается.