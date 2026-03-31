Финансовые новости НБУ выпустит новые 10 гривен в июне
31 марта, 14:32
НБУ выпустит новые 10 гривен в июне

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • НБУ выпустит новую памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную 30-летию Конституции Украины, в июне 2026 года.
  • Монету изготовят из серебра 925 пробы, она будет иметь вес 31,1 грамма и диаметр 38,6 миллиметра.

Нацбанк запланировал выпуск новой памятной монеты. Она "увидит свет" в июне. Посвящена новинка знаменательному событию – 30-летию Конституции Украины.

Что известно о новинке?

Монета будет называться "30 лет Конституции Украины", сообщается в плане НБУ.

Номинал этой монеты будет – 10 гривен. Ее тираж – 10 000 штук.

Также известно, что:

  • эту монету изготовят из серебра 925 пробы;
  • вес – 31,1 грамма;
  • диаметр – 38,6 миллиметра.

Важно! Серебро 925 пробы это означает, что в сплаве 92,5% – чистый металл. А еще 7,5% – примеси.

Эта монета станет частью серии "Украинское государство". Заметим, что она была начата еще в 2022 году.

Посвящена эта серия главным атрибутам и символам украинского государства. В частности, в нее уже вошли монеты:

  • "Наш гимн";
  • "Наш флаг";
  • "Наш герб", сообщает НБУ.

Обратите внимание! Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Она вступила в силу с момента принятия.

Интересно, что в 2026 году серия "Украинское государство" будет пополнена несколькими экземплярами сразу. В частности, планируется выпуск трех монет под названием "К 35-летию Независимости Украины", они будут отличаться:

  • материалом изготовления;
  • тиражом;
  • и категорией качества чеканки.

Что важно знать о памятных монетах Украины?

  • Памятные монеты не являются традиционной денежной единицей. Они в первую очередь призваны нести культурный код и сохранять выдающиеся события, фигуры, места Украины.

  • Изготавливаться такие монеты могут из различных материалов. В частности из недрагоценных и драгоценных металлов.

  • Для коллекционеров ценность такой монеты не определяется исключительно материалом изготовления. Важную роль играет редкость, то есть, ограниченность тиража и культурная ценность.

Обратите внимание! Памятные монеты можно использовать и для традиционных расчетов. Однако, в таком случае их ценность определяется исключительно номиналом, то есть, нумизматический "вес" тогда не учитывается.