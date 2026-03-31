НБУ випустить нові 10 гривень у червні
- НБУ випустить нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену 30-річчю Конституції України, у червні 2026 року.
- Монета буде виготовлена зі срібла 925 проби, матиме вагу 31,1 грама і діаметр 38,6 міліметра.
Нацбанк запланував випуск нової пам'ятної монети. Вона "побачить світ" у червні. Присвячена новинка знаменній події – 30-річчю Конституції України.
Що відомо про новинку?
Монета матиме назву "30 років Конституції України", повідомляється у плані НБУ.
Номінал цієї монети буде – 10 гривень. Її тираж – 10 000 штук.
Також відомо, що:
- цю монету виготовлять зі срібла 925 проби;
- вага – 31,1 грама;
- діаметр – 38,6 міліметра.
Важливо! Срібло 925 проби це означає, що в сплаві 92,5% – це чистий метал. А ще 7,5% – домішки.
Ця монета стане частиною серії "Українська держава". Зауважимо, що вона була започаткована ще у 2022 році.
Присвячена ця серія головним атрибутам та символам української держави. Зокрема, у неї уже увійшли монети:
- "Наш гімн";
- "Наш стяг";
- "Наш герб", повідомляє НБУ.
Зверніть увагу! Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року. Вона набрала чинності з моменту прийняття.
Цікаво, що у 2026 році серія "Українська держава" буде поповнена декількома екземплярами одразу. Зокрема, планується випуск трьох монет під назвою "До 35-річчя Незалежності України", вони відрізнятимуться:
- матеріалом виготовлення;
- тиражем;
- та категорією якості карбування.
Що важливо знати про пам'ятні монети України?
Пам'ятні монети не є традиційною грошовою одиницею. Вони у першу чергу покликані нести культурний код та зберігати визначні події, постаті, місця України.
Виготовлятися такі монети можуть з різних матеріалів. Зокрема з недорогоцінних та дорогоцінних металів.
Для колекціонерів цінність такої монети не визначається виключно матеріалом виготовлення. Важливу роль грає – рідкісність, тобто, обмеженість тиражу та культурна цінність.
Зауважте! Пам'ятні монети можна використовувати і для традиційних розрахунків. Проте, в такому випадку їхня цінність визначається виключно номіналом, тобто, нумізматична "вага" тоді не враховується.