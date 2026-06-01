Финансы Финансовые новости НБУ выпустил новые 5 гривен: что известно об этой монете
1 июня, 06:00
Анастасия Зорик

В 2026 году исполняется 35 лет от становления в Украине системы хозяйственных судов. В честь этого НБУ выпустил новую монету. Ее презентовали 28 мая.

Что важно знать о новых 5 гривен?

Эта монета получила название "Хозяйственная юстиция Украины", сообщает НБУ.

Алексей Шабан

Заместитель председателя Национального банка Украины

Монета – это больше, чем просто металл, больше, чем чеканка. Это способ зафиксировать в истории те события, которые формируют государство. И сегодня НБУ вводит в обращение монету, посвященную 35-летию хозяйственной юстиции Украины – одного из фундаментов современного государства.

Какие характеристики этой монеты:

  • она имеет номинал 5 гривен;
  • изготовлена из нейзильбера;
  • тираж – 50 000 штук.

На аверсе этой монеты изображена геометрическая форма квадрата. Это символизирует юрисдикцию, равновесие и фундаментальность. Вокруг изображены дополнительные абстрактные элементы. Эти символы обозначают внешний хаос. Общая задумка этой композиции – "стабильность в мире постоянных изменений".

На реверсе:

  • архитектурная колонна, которая указывает на непоколебимость правовой системы;
  • надпись "ОПЫТ / ДОВЕРИЕ / ДЕЙСТВИЕ", расположенная пол кругом;
  • надписи "35" и "Хозяйственная юстиция Украины" – слева от колонны.


Как выглядят новые 5 гривен / Фото НБУ

Важно! Старт продаж этой монеты запланирован на 2 июня.

Что важно знать о монетах НБУ специальных серий?

  • НБУ регулярно создает памятные и оборотные монеты специальных выпусков. Они изготавливаются из различных материалов: драгоценных и недрагоценных металлов.

  • Эти монеты имеют очень разную ценность. В частности, все зависит от дизайна, состояния экземпляра и тиража. Их выгоднее реализовывать именно среди нумизматов. Потому что при стандартных расчетах, цена этой монеты соответствует номиналу.

