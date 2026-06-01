Що важливо знати про нові 5 гривень?

Ця монета отримала назву "Господарська юстиція України", повідомляє НБУ.

Олексій Шабан

Заступник голови Національного банку України

Монета – це більше, ніж просто метал, більше, ніж карбування. Це спосіб зафіксувати в історії ті події, які формують державу. І сьогодні НБУ вводить в обіг монету, присвячену 35-річчю господарської юстиції України – одного із фундаментів сучасної держави.

Які характеристики цієї монети:

  • вона має номінал 5 гривень;
  • виготовлена з нейзильберу;
  • тираж – 50 000 штук.

На аверсі цієї монети зображено геометричну форму квадрата. Це символізує юрисдикцію, рівновагу та фундаментальність. Навколо зображено додаткові абстрактні елементи. Ці символи позначають зовнішній хаос. Загальна задумка цієї композиції – "стабільність у світі постійних змін".

На реверсі:

  • архітектурна колона, яка вказує на непохитність правової системи;
  • напис "ДОСВІД / ДОВІРА / ДІЄВІСТЬ", розташовний пів колом;
  • написи "35" та "Господарська юстиція України" – ліворуч від колони.


Як виглядають нові 5 гривень / Фото НБУ

Важливо! Старт продажів цієї монети заплановано на 2 червня.

Що важливо знати про монети НБУ спеціальних серій?

  • НБУ регулярно створює пам'ятні та обігові монети спеціальних випусків. Вони виготовляються з різних матеріалів: дорогоцінних та недорогоцінних металів.

  • Ці монети мають дуже різну цінність. Зокрема, все залежить від дизайну, стану екземпляру та тиражу. Їх найвигідніше реалізовувати саме серед нумізматів. Бо при стандартних розрахунках, ціна цієї монети відповідає номіналу.