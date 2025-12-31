Новая уникальная памятная монета НБУ: она сделана из настоящего золота

НБУ выпустил новую памятную монету. Она посвящена Архангелу Михаилу. Как известно, эта монета изготовлена из золота 900 пробы, ее тираж – до 10 000 штук.

Что известно о новой монете НБУ?

Новая монета имеет номинал – 20 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Во время полномасштабной войны именно образ Архангела Михаила стал чрезвычайно популярным в Украине, в частности среди украинских защитников и защитниц. Ведь именно этот святой считается покровителем тех, кто борется за справедливость,

– отмечает регулятор.

Что изображено на аверсе монеты:

вокруг паттерн с ММ-14 – "Рисунок маскировочного образца 2014 года" (это так называемый "пиксель" или "украинский пиксель");

на фоне ММ-14 – лавровый венок, символизирующий победу.

А на реверсе:

на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил;

справа и слева расположены силуэты воинов ВСУ;

также там можно увидеть символические вертолеты и противотанковые ежи.



Как выглядит новая монета НБУ / Иллюстрация Нацбанка

Интересно! На этой монете есть надпись "За нас и души праведных, и сила Архистратига Михаила" – это строки из поэмы Шевченко "Гайдамаки".

Реализация этой монеты пока не началась. Она запланирована на январь 2026 года.

Заметим, что это не первая монета с Архангелом Михаилом. Еще в ноябре регулятор представил новинку, выполненную в серебре, сообщает НБУ.

Национальный банк с радостью присоединился к замечательному проекту, ведь издание посвящается 120-й годовщине основания Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого и 160-й годовщине со дня рождения его основателя – Андрея Шептицкого, духовного архангела украинского народа,

– указывал регулятор.

Какие еще монеты выпускал НБУ в 2025 году?