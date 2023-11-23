Именно поэтому 24 Канал обратился к украинским банкам для того, чтобы узнать, как они готовят к вероятным отключениям электроэнергии в сезон 2023 – 2024 годов, а также, что следует учитывать каждому.
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Рекомендации и требования Нацбанка
Украинский регулятор сообщил, что банковская система Украины успешно прошла тяжелый осенне-зимний сезон 2022 – 2023 годов благодаря совместным усилиям и слаженным действиям банков и НБУ и готовится к следующему сезону, актуализируя протоколы, разработанные во время реализации проекта Power Banking.
Что такое Power BankingЭто общая сеть отделений банков, созданная по инициативе НБУ, с целью обеспечения предоставления необходимых услуг на случай блэкаутов. Эти отделения оснащены альтернативными источниками питания, резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.
В таких отделениях жители Украины смогут получить ряд услуг: снятие наличных, осуществление платежей и перевод средств, обмен валют, получение консультационных услуг от менеджеров банков, открытие карточных счетов. На сегодняшний день к этой инициативе присоединились 2300 отделений банков.
В этом году банки должны протестировать и обновить свои планы непрерывности. В частности, речь идет о таких моментах:
- Вопросы технического оснащения отделений генераторами и резервными каналами связи;
- Вопросы обучения персонала и протоколов действий;
- Состояние договоров с поставщиками топлива, провайдерами услуг связи.
Нацбанку удалось обеспечить постоянную работу системы электронных платежей (СЭП), которая отвечает за более чем 98% межбанковских переводов в Украине. Кроме того, с 1 апреля начало работу новое поколение СЭП на базе международного стандарта ISO 20022 и в режиме 24/7.
Требования к организации наличного обращения в банковской системе в особый период уже предусматривают возможность использования уполномоченными банками сменных носителей информации и альтернативных средств коммуникации при отсутствии связи, в то же время аналогичные требования готовятся и к обмену информацией с другими поставщиками платежных услуг.
Банки будут готовы к непрерывной надежной работе при любом сценарии. Главный совет банковским клиентам – не поддаваться паническим настроениям, которые, вероятно, будет провоцировать враг, сохранять спокойствие, верить в ВСУ и НБУ,
– отметили в НБУ.
Как готовятся к блэкаутам другие банки
"Ощадбанк"
Государственный Ощадбанк присоединился к объединенной сети отделений системно важных банков Украины. Речь идет о Power Banking. В эту сеть входят более 450 отделений "Ощадбанк" и готовы предоставлять соответствующие услуги даже в условиях длительного отсутствия света.
В случае отключения электроэнергии банк будет функционировать по следующей схеме:
- Получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
- Платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
- Обмен валют (в случае наличия наличной валюты в кассе);
- Консультации менеджеров по финансовым вопросам.
В других отделениях, не входящих в Power Banking, во время блэкаута работники будут предоставлять информацию и проводить консультации для клиентов.
"Глобус Банк"
В то же время, заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов сообщил, что более 70% всех отделений банка смогут работать в обычном режиме в условиях блэкаута, продолжительностью до 2 недель. В "Глобус Банке" все филиалы подключены к Power Banking.
Банкир подчеркнул, что главная задача коммерческих банков – обеспечение полного спектра предоставляемых гражданам услуг с максимальным упрощением необходимых "привычных" процедур, а также создание комфортных условий пребывания клиентов в отделениях.
Война и ракетный террор дали толчок к развитию "автономных" банковских сетей, многослойных систем киберзащиты и универсальных клиентских систем,
– подчеркнул Мамедов.
Сергей Мамедов также поделился рядом советов по поводу того, как действовать в случае длительного отключения света:
- Поинтересоваться, какое из ближайших банковских отделений подключено к сети Power Banking;
- Узнать условия работы отделения на случай длительных перебоев с электроснабжением;
- Поинтересоваться возможностью осуществления необходимых банковских операций;
- По возможности установить на смартфон банковское приложение или воспользоваться телефоном "горячей линии" на случай экстраординарных ситуаций;
- Помните, что банковская система надежно защищена, а специалисты банков будут работать в режиме чрезвычайной ситуации.