Мэр Нью-Йорка получит первую зарплату в криптовалюте: какие монеты он выбрал

Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс является одним из поклонников криптовалют. Он это подтвердил заявлением о своей первой зарплате на этой должности.

Бывший полицейский и демократ Эрик Адамс в ноябре 2021 года победил на выборах с большим отрывом. Его поддержали более 66% избирателей, согласно Politico.

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Мэр Нью-Йорка получит первую зарплату в криптовалюте

Первая зарплата мэра Нью-Йорка будет в двух известнейших цифровых монетах мира: биткоин и Ethereum. Он конвертирует свой заработок через ключевую криптобиржу в США – Coinbase. Таким образом, политик выполнит обещание, которое он дал после победы на выборах.

Нью-Йорк – это центр мира, и мы хотим, что он стал центром криптовалют и других финансовых инноваций,

– говорится в официальном заявлении Эрика Адамса.

Сперва Адамс получит зарплату в американских долларах. Дополнительный этап конвертации связан с трудовым законодательством, не позволяющим Нью-Йорку платить своим сотрудникам в криптовалюте. Пока непонятно, почему политик выбрал именно биткоин и Ethereum. Кроме того, неизвестно, как он будет платить налоги. В офисе Адамса не прокомментировали эту ситуацию.

Мэр Нью-Йорка получит зарплату в криптовалюте / Фото Getty Images

На момент создания этого материала стоимость биткоина и Ethereum колеблется на уровнеза монету соответственно, информирует CoinDesk . В общем криптовалюты заканчивают эту неделю на отрицательной ноте, поскольку снова падают в цене.

Демократ громко заявлял о желании превратить Нью-Йорк в биткоин-хаб, чтобы конкурировать с Майами за звание главной ячейки для поклонников цифровых валют в США. По его словам, пребывание Нью-Йорка в центре криптопространства будет способствовать развитию нескольких направлений. Речь идет о: