Фінансові ринки знову охопила хвиля неприязні ризику. Актуальна капіталізація крипторинку становить 1,84 трильйона доларів, згідно з СoinMarketCap.
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Криптовалюти знову падають в ціні
Біткойн подешевшав відразу на 7,4% до 38 261 долара за монету. Вартість другої за популярністю криптовалюти у світі – Ethereum – впала нижче 3 тисяч доларів за штуку. Згідно з даними CoinMarketCap, вартість цифрових токенів в цілому знизилася приблизно на 1 трильйон доларів з піка в листопаді 2021 році. Тоді капіталізація ринку криптовалют досягла 3 трильйонів доларів. Також подешевшали й інші цифрові валюти:
- Binance Coin,
- Cardano,
- Solana.
Біткойн і ширший ринок криптовалют залишаються підвладними примхам макрозмінних,
– пояснили у записці стратеги Fundstrat Digital Asset Research.
Цифрові гроші стали символом відступу спекулятивних інвестицій, спричиненого перспективою жорсткішої монетарної політики у США. Водночас існує ймовірність, що цей спад біткойна стався через перерву. На це натякають дані тижневого Індексу відносної сили.
Криптовалюти знову падають в ціні / Фото Getty Images
Що таке Індекс відносної силиЦе технічний показник, який використовується при аналізі фінансових ринків. Цей інструмент використовують з метою визначення поточної та історичної сили чи слабкості акції чи ринку на основі цін закриття за останній торговий період.
Останні кілька років біткойн стрімко зростав в ціні. Максимально криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів. Частково цьому сприяли дискусії щодо інституційного прийняття цифрової монети й можливої ролі біткойна для хеджування інвестиційного портфеля. Актуальна вартість цифрових монет, згідно з CoinDesk:
- Біткойн – 38 979 доларів за монету;
- Ethereum – 2 876 доларів за монету;
- Cardano – 1,23 долара за монету;
- Solana – 123,75 долара за монету.