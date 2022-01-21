Колишній поліцейський та демократ Ерік Адамс у листопаді 2021 року переміг на виборах з великим відривом. Його підтримали понад 66% виборців, згідно з Politico.
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Мер Нью-Йорка отримає першу зарплату у криптовалюті
Перша зарплата мера Нью-Йорка буде у двох найвідоміших цифрових монетах світу: біткойн та Ethereum. Він конвертує свій заробіток через ключову криптобіржу у США – Coinbase. Таким чином, політик виконає обіцянку, які він дав після перемоги на виборах.
Нью-Йорк – це центр світу, і ми хочемо, що він став центром криптовалют та інших фінансових інновацій,
– йдеться в офіційній заяві Еріка Адамса.
Спершу Адамс отримає зарплату в американських доларах. Додатковий етап конвертації пов’язаний із трудовим законодавством, яке не дозволяє Нью-Йорку платити своїм співробітникам у криптовалюті. Наразі незрозуміло, чому політик обрав саме біткойн та Ethereum. Крім того, незрозуміло як він буде платити податки. В офісі Адамса не прокоментували цю ситуацію.
Мер Нью-Йорка отримає зарплату у криптовалюті / Фото Getty Images
Демократ гучно заявляв про бажання перетворити Нью-Йорк на біткойн-хаб, щоб конкурувати з Маямі за звання головного осередку для прихильників цифрових валют у США. За його словами, перебування Нью-Йорка у центрі криптопростору сприятиме розвитку кількох напрямків. Йдеться про:
- створення нових робочих місць;
- вдосконалення економіки мегаполісу;
- збереження за Нью-Йорком статусу магніту для талановитих людей з усього світу.