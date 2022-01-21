Колишній поліцейський та демократ Ерік Адамс у листопаді 2021 року переміг на виборах з великим відривом. Його підтримали понад 66% виборців, згідно з Politico.

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Мер Нью-Йорка отримає першу зарплату у криптовалюті

Перша зарплата мера Нью-Йорка буде у двох найвідоміших цифрових монетах світу: біткойн та Ethereum. Він конвертує свій заробіток через ключову криптобіржу у США – Coinbase. Таким чином, політик виконає обіцянку, які він дав після перемоги на виборах.

Нью-Йорк – це центр світу, і ми хочемо, що він став центром криптовалют та інших фінансових інновацій,

– йдеться в офіційній заяві Еріка Адамса.

Спершу Адамс отримає зарплату в американських доларах. Додатковий етап конвертації пов’язаний із трудовим законодавством, яке не дозволяє Нью-Йорку платити своїм співробітникам у криптовалюті. Наразі незрозуміло, чому політик обрав саме біткойн та Ethereum. Крім того, незрозуміло як він буде платити податки. В офісі Адамса не прокоментували цю ситуацію.

Мер Нью-Йорка отримає зарплату у криптовалюті / Фото Getty Images

До теми: На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна та Ethereum коливається на рівні 38 900 доларів та 2848 доларів за монету відповідно, інформує CoinDesk. Загалом криптовалюти закінчують цей тиждень на негативній ноті, оскільк и знову падають в ціні.

Демократ гучно заявляв про бажання перетворити Нью-Йорк на біткойн-хаб, щоб конкурувати з Маямі за звання головного осередку для прихильників цифрових валют у США. За його словами, перебування Нью-Йорка у центрі криптопростору сприятиме розвитку кількох напрямків. Йдеться про: