В четверг, 4 ноября, Банк Англии удивил всех, оставив процентную ставку на историческом минимуме – 0,1%. Такое решение было принято, несмотря на ожидания инвесторов, что британский центробанк станет первым крупным банком в мире, который повысит этот показатель.
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Глава Банка Англии рассказал об инфляции
Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступал за "ястребину риторику" (одновременное сдерживание инфляционных ожиданий и фактическое увеличение процентных ставок). Банкир также добавил, что "есть определенные предупредительные сигналы" по поводу инфляции, однако центробанку необходимо получить дополнительную информацию о ситуации на рынке труда, прежде чем поднимать процентную ставку.
Что такое инфляцияЭто длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.
Эндрю Бейли подчеркнул, что его предварительное заявление о необходимости реагировать на рост цен было обусловлено тем, изменятся ли инфляционные ожидания в среднесрочной перспективе на долгосрочные или нет.
Пока мы не видим доказательств того, что это происходит. Мы сейчас проходим через, я мог бы назвать это, нестабильный период в том смысле, что инфляция значительно превышает свой целевой показатель. Предупреждающие знаки есть, поэтому мы должны внимательно следить за этим,
– отметил Эндрю Бейли
Глава британского центробанка также отметил, что решение оставить ставку на прежнем уровне – это серьезный вызов. По прогнозу Банка Англии, инфляция ориентировочно возрастет до 5% весной 2022 года, а к концу осени 2023 года этот показатель вернется к 2%. В британском центробанке также отметили, что текущий уровень инфляции в стране равен 3,1%, целевой показатель финучреждения – 2%.