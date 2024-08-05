"Черный понедельник": какие фондовые рынки обваливаются

Мировые фондовые рынки испытывают падение. Больше всего пострадали рынки Азиатско-тихоокеанского региона. В частности, японские акции, переживающие самое большое падение за последние 40 лет.

Какие фондовые рынки подверглись падению

Сегодня наблюдаются обвалы на фондовых рынках. Они связаны с опасениями рецессии в США. Там уровень безработицы подскочил до 4,3%, почти достигнув трехлетнего максимума.

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Таким образом, падение демонстрируют:

Япония

По результатам торгов 5 августа, ключевой индикатор Токийской фондовой биржи, Nikkei 225 (включающий акции 225 крупнейших компаний Японии), снизился на 12,4%. На пиковой точке обвала падение достигло 13,23%.

Тайвань

За один день значение индекса Nikkei 225 упало на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом, превзойдя предыдущий показатель от 20 октября 1987 года.

Акции Тайваня, в частности техногиганта TSMC, потерпели рекордное падение на 8,4%. А все из-за распродажи, спровоцированной инвесторами, которые обеспокоены плохими прогнозами для экономики США и мировых технологических компаний.

Южная Корея

Основной индекс снизился на 1807,21 пункта, что стало самым значительным однодневным процентным падением, и закрылся на уровне 19 830,88 – самом низком с 23 апреля.

Фондовый рынок Южной Кореи пережил худшую сессию со времен финансового кризиса 2008 года. Индекс KOSPI, который отражает общее состояние рынка, упал на 8,8% и достиг снижения в 10,8%. Это стало причиной срабатывания защитного механизма, останавливающего торги на 20 минут, впервые с марта 2020 года.

Турция

Крупнейшие производители чипов, Samsung Electronics и SK Hynix, понесли потери на уровне 10,3% и 9,9% соответственно.

5 августа утром Стамбульская фондовая биржа объявила о прекращении торгов после того, как индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,72%. Был активирован автоматический механизм остановки торгов, а также сработал второй уровень защиты, в результате чего были прекращены сделки с акциями, некоторыми фьючерсами и опционами.

Великобритания

К тому времени индекс BIST 100 ускорил падение до 7,07%.

Лондонский индекс FTSE 100 снизился более чем на 1,5%, достигнув самого низкого уровня за последние три месяца. Во время спада его показатели опускались на 1,9%, приближаясь к худшему дню с марта 2023 года. Индекс FTSE 250, включающий компании со средней капитализацией, упал на 3%.

Европа

Акции британской компании John Wood Group обвалились более чем на 37% после того, как стало известно об отказе дубайской Sidara от покупки этой компании.

Индекс STOXX Tech упал на 4,1%, став худшим среди секторных индексов в региональном STOXX 600, который потерял около 3%. Причиной этого стало заявление американской компании Nvidia о возможном отложении выпуска новых чипов для искусственного интеллекта.

Акции производителя оборудования для чипов ASM International снизились на 12% после падения на 13% в пятницу.