Nikkei теряет акции

Японский фондовый индекс Nikkei включает акции 225 крупнейших компаний страны, в частности:

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  • Honda;
  • Mazda;
  • Mitsubishi;
  • Nissan;
  • Panasonic;
  • Nintendo.

Nikkei теряет 10% из-за роста безработицы в США. Ввиду американской статистики, падают и другие ключевые фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона:

  • индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite;
  • гонконгский Hang Seng Index;
  • южнокорейский KOSPI;
  • австралийский S&P/ASX 200.