ОАЭ увеличат объемы добычи нефти

Объединенные Арабские Эмираты, которые являются частью ОПЕК, в 2025 году будут добывать на 300 тысяч баррелей нефти в сутки больше. Это часть плана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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ОАЭ перейдут к запланированному увеличению объемов добычи нефти в апреле следующего года. Страна будет поддерживать такой уровень добычи до конца сентября 2026 года.

Напомним, что страны ОПЕК+ на последней встрече договорились оставить текущий уровень общей добычи черного золота до конца 2026 года. Нефтяной картель отложил запланированное увеличение добычи сырья на следующий год. Главная причина – это прогнозы о слабом спросе на нефть на 2025 год.

В общем группа отложила старт увеличения добычи, по меньшей мере, на три месяца – до апреля 2025 года и продолжила полное сворачивание сокращений на год до конца 2026 года из-за слабого спроса и бурного роста добычи за пределами группы.