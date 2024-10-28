Почему доллар растет в цене

В понедельник, 28 октября, доллар США растет в цене. Американская валюта на пути к наибольшему приросту за месяц с апреля 2022 года, пишет Reuters.

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Доллар дорожает на фоне признаков укрепления американской экономики. К тому же ставки на победу Дональда Трампа на выборах США и сильные экономические данные способствовали росту доходности американских облигаций в ожидании политики, которая может отложить снижение процентных ставок.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

На момент создания этого материала, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,29. Этот показатель демонстрирует положительную динамику, выросши на 0,03%, информирует портал Yahoo!Finance. В целом с начала месяца доллар подорожал на 3,6%. В октябре валюта демонстрирует наибольший рост за более чем 2 года.

По состоянию на 28 октября евро демонстрирует положительную динамику, но за месяц валюта существенно ослабла против доллара. Единая валюта Еврозоны за октябрь упала в цене более чем на 3%.