Цены на нефть падают и растут одновременно: что происходит на рынке

Эталонные нефти бренды демонстрируют разностороннюю динамику. Это связано с важными новостями, которые связаны с США, Ираном и Китаем.

Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 19 мая, эталонные бренды нефти падают и растут в цене одновременно. Рынок нефти реагирует на несколько факторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во-первых, на рынок нефти влияют ожидания относительно переговоров по ядерной сделке между США и Китаем. Напомним, что на прошлой неделе эталонные бренды нефти потеряли в цене более чем на 2% на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между странами. Кроме того, инвесторы следят за новыми данными о состоянии экономики Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 5 центов до 65,36 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 3 цента. Американская нефть торгуется на уровне 62,52 доллара за баррель. Контракты WTI на июнь, которыми торгуют более активно сейчас, подешевели на 4 цента до 61,93 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии эталонные бренды нефти потеряли в цене более чем на 2% на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между США и Ираном.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: