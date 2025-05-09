Цены на нефть изменили динамику из-за важных сигналов для мира

Рынок нефти продолжает реагировать на предстоящие переговоры между США и Китаем. Еще одним фактором влияния стало новое соглашение между США и Британией.

Мировые цены на нефть сегодня

В пятницу, 9 мая, нефть вернулась к росту в цене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Reuters.

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Рынок нефти реагирует на то, что торговая напряженность между крупнейшими потребителями нефти демонстрировала признаки ослабления. Речь идет о США и Китае. Тогда как Великобритания объявила о торговом соглашении с США.

К теме! За прошедшую неделю цены на нефть зафиксировали существенный спад. На рынок нефти влияли факторы, связанные с США, Китаем, Саудовской Аравией, ОПЕК+ и торговой войной.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Цена нефти Brent выросла на 23 цента или на 0,37%. Стоимость нефти достигла 63,07 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 21 цент или на 0,35% до 60,12 доллара за баррель. За прошедший день оба бренда нефти подорожали примерно на 3%.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: