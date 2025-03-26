Что происходит с долларом США

Во время торгов в среду, 26 марта, доллар США достиг самого высокого уровня за три недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На доллар США давят новые данные, которые свидетельствуют об ослаблении первой экономики мира, а также неопределенность торговой политики страны. Прежде всего речь идет о пошлинах, которые ввела и может ввести в будущем администрация Дональда Трампа. Например, в США рассматривают введение тарифов на импорт меди. На фоне этого цена на медь установила новый рекорд.

Интересно, что в начале недели стало известно, что деловая активность в США выросла в марте, однако ожидания бизнесов на год упали до второго самого низкого уровня с октября 2022 года. Также стало известно, что уверенность потребителей упала до самого низкого уровня за более чем 4 года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Сколько стоит доллар США на сегодня

На момент создания этого материала, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,38, выросши на 0,20%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 104,18 до 104,47. С января 2025 года доллар США подешевел на 3,78%. Более того, доллар в 2025 году зафиксировал самое слабое начало года с 2008 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: