Как изменились цены на нефть за неделю

За неделю, которая длилась с 17 по 21 марта, цены на нефть выросли. Более того, эталонные бренды нефти зафиксировали наибольший недельный рост с начала года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во время торгов в пятницу,21 марта, эталонные бренды нефти немного подорожали. В частности, нефть Brent выросла в цене на 16 центов до 72,16 доллара за баррель, а за неделю на 2,1%. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 21 цент до 68,28 доллара за баррель. За неделю WTI выросла в цене на 1,6%.

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В течение недели на рынок нефти влияли следующие факторы: