США спровоцировали новые ценовые колебания на рынке нефти
- Цены на нефть выросли из-за ограничения экспорта из Венесуэлы и Ирана, а также сокращения запасов в США.
- Brent торгуется по 73,15 доллара за баррель, а WTI - по 69,28 доллара за баррель.
Цены на нефть растут на фоне сигналов из крупнейшей экономики мира. На этой неделе эталонные бренды также достигли максимума за несколько недель.
Мировые цены на нефть на сегодня
В среду, 26 марта, нефть дорожает в цене. Стоимость сырья достигла пикового уровня за 3 недели днем ранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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На цены на нефть влияют опасения относительно предложения на рынке, поскольку США активизировали усилия по ограничению экспорта из Венесуэлы и Ирана. Напомним, что Венесуэла – это страна с наибольшими запасами нефти в мире. В то же время в США зафиксировало больше, чем ожидали, сокращение запасов нефти, что также поддержало рост цен.
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Сколько стоит нефть сегодня
Цена нефти Brent выросла на 20 центов или на 0,1%. Бренд нефти торгуется на уровне 73,22 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate также подорожала на 20 центов или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 69,20 доллара за баррель.
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Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 73,25 доллара за баррель (+0,31%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 69,24 доллара за баррель (+0,35%).