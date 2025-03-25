Что происходит с долларом США

Во вторник, 25 марта, доллар США демонстрирует стабильную динамику на рынке. Кроме того, доллар США сегодня достиг максимального уровня за три недели, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Сейчас трейдеры взвешивают потенциальное влияние на рынок от новых тарифов США. В то же время в США публикуют отчеты, которые свидетельствуют о сильном состоянии экономики, которая является крупнейшей в мире. В частности, деловая активность выросла в марте, однако ожидания бизнесов на год упали до второго самого низкого уровня с октября 2022 года. Предпринимателей беспокоят такие моменты:

Спрос.

Таможенная политика США.

Изменения в политике при новой администрации Трампа.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 103,98, упав на 0,27%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 103,94 до 104,47. С начала 2025 года доллар США упал на 4,15%. К тому же доллар в 2025 году зафиксировал худшее начало года с 2008 года.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: