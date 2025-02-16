Каким капиталом владеет Стивен Кинг

Всемирно известный "король ужасов" является одним из самых богатых писателей в мире. Он заработал свое состояние самостоятельно, а также продолжает активно работать. Автор создает произведения в таких стилях: ужасы, фэнтези, триллер, мистика. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В целом состояние Кинга оценивают в 500 миллионов долларов. Писатель входит в пятерку самых богатых писателей в мире. Особенностью Стивена Кинга – это его стабильность доходов.

К теме! Стивен Кинг поддерживает Украину в борьбе с полномасштабной агрессией России. Писатель известен тем, что не боится высказывать свое мнение по вопросам, связанных с политикой. В частности, он публично выступает против действующего президента США Дональда Трампа.

Кинг не покидал рейтинг самых богатых писателей в мире с 80-ых. Это свидетельствует, что на популярность автора не влияют мода, тренды и интересы читателей, которые за этот период неоднократно менялись.