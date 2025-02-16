Как изменились мировые цены на нефть

Эталонные бренды нефти – Brent и WTI – завершили неделю с 10 по 14 декабря с разной динамикой. На рынок влияют ожидания относительно потенциальных мирных переговоров между Украиной и Россией, таможенная политика США, опасения относительно глобальной торговой войны, инфляция в США и тому подобное. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В общем нефть Brent в пятницу завершила торги с ценой на уровне 74,74 доллара за баррель. За день сорт нефти подешевел на 28 центов, а за неделю – вырос на 0,11%. Тогда как сырье WTI в пятницу упало в цене на 55 центов до 70,74 доллара за баррель. За неделю американская нефть подешевела примерно на 0,37%.

К теме! Предыдущие три недели оба сорта нефти фиксировали потери.

Цены на нефть, согласно данным Bloomberg, по состоянию на 14 февраля: