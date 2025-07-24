Кто обеспечивает мировые запасы нефти: ТОП стран по добыче
- Основными производителями нефти являются США, Саудовская Аравия и Россия, которые вместе обеспечивают большую долю мировой добычи.
- ОПЕК и ОПЕК+ играют важную роль в регулировании рынка нефти, координируя объемы добычи для стабильности цен.
Основными двигателями мирового рынка нефти являются несколько основных стран, чьи объемы добычи определяют глобальное предложение и влияют на цены. Причем они обеспечивают более 50% всего мирового производства.
Какие страны добывают больше всего нефти в мире?
Традиционно лидерство по добыче нефти удерживают Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия и Россия. Вместе эти государства обеспечивают большую долю мировой добычи, пишет 24 Канал со ссылкой на Управление энергетической информации США.
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Топ крупнейших стран-производителей нефти в мире:
- Соединенные Штаты Америки: 21,91 миллиона баррелей в сутки (22% мировой добычи);
- Саудовская Аравия: 11,13 миллиона баррелей в сутки (11% мировой добычи);
- Россия: 10,75 миллиона баррелей в сутки (11% мировой добычи);
- Канада: 5,76 миллиона баррелей в сутки (6% мировой добычи);
- Китай: 5,26 миллиона баррелей в сутки (5% мировой добычи).
Как видно из данных, Соединенные Штаты являются безоговорочным лидером, производя столько же, сколько Саудовская Аравия и Россия вместе взятые.
Другие важные страны-производители:
- Канада: является одним из крупнейших поставщиков нефти, в частности для рынка США;
- Ирак: обладает значительными запасами нефти и постепенно наращивает свой производственный потенциал;
- Объединенные Арабские Эмираты: важный член ОПЕК;
- Бразилия: в последние годы существенно увеличила собственную добычу;
- Иран: несмотря на международные санкции, Иран остается влиятельным игроком на нефтяном рынке;
- Кувейт: еще один важный член ОПЕК с большими запасами и стабильным уровнем добычи.
Как ОПЕК и ОПЕК+ влияют на мировой рынок нефти?
ОПЕК и ОПЕК+ играют ведущую роль в регулировании мирового нефтяного рынка.
В состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят:
- Алжир
- Ангола
- Габон
- Экваториальная Гвинея
- Иран
- Ирак
- Кувейт
- Ливия
- Нигерия
- Республика Конго
- Саудовская Аравия
- Объединенные Арабские Эмираты
К формату ОПЕК+ относятся страны-члены ОПЕК, а также десять других крупных производителей:
- Азербайджан
- Бахрейн
- Бруней
- Казахстан
- Малайзия
- Мексика
- Оман
- Россия
- Южный Судан
- Судан
Эти страны координируют объемы добычи, чтобы обеспечить стабильность цен и избежать избыточного предложения на рынке.
Таким образом, мировое производство нефти сосредоточено в ограниченном кругу государств, чьи решения имеют весомые последствия для глобальной экономики.
Какие страны потребляют больше всего нефти в мире?
Среди крупнейших потребителей нефти лидируют США и Китай. Это говорит о весомом вкладе этих стран в мировые энергетику и экономику.
Топ крупнейших стран-потребителей нефти в мире:
- Соединенные Штаты: 20,01 миллиона баррелей в сутки (20% мирового потребления);
- Китай: 15,15 миллиона баррелей в сутки (15% мирового потребления);
- Индия: 5,05 миллиона баррелей в сутки (5% мирового потребления);
- Россия: 3,68 миллиона баррелей в сутки (4% мирового потребления);
- Саудовская Аравия: 3,65 миллиона баррелей в сутки (4% мирового потребления).