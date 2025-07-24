Кто обеспечивает мировые запасы нефти: ТОП стран по добыче

Основными двигателями мирового рынка нефти являются несколько основных стран, чьи объемы добычи определяют глобальное предложение и влияют на цены. Причем они обеспечивают более 50% всего мирового производства.

Какие страны добывают больше всего нефти в мире?

Традиционно лидерство по добыче нефти удерживают Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия и Россия. Вместе эти государства обеспечивают большую долю мировой добычи, пишет 24 Канал со ссылкой на Управление энергетической информации США.

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Топ крупнейших стран-производителей нефти в мире:

Соединенные Штаты Америки: 21,91 миллиона баррелей в сутки (22% мировой добычи); Саудовская Аравия: 11,13 миллиона баррелей в сутки (11% мировой добычи); Россия: 10,75 миллиона баррелей в сутки (11% мировой добычи); Канада: 5,76 миллиона баррелей в сутки (6% мировой добычи); Китай: 5,26 миллиона баррелей в сутки (5% мировой добычи).

Как видно из данных, Соединенные Штаты являются безоговорочным лидером, производя столько же, сколько Саудовская Аравия и Россия вместе взятые.

Другие важные страны-производители:

Канада: является одним из крупнейших поставщиков нефти, в частности для рынка США;

Ирак: обладает значительными запасами нефти и постепенно наращивает свой производственный потенциал;

Объединенные Арабские Эмираты: важный член ОПЕК;

Бразилия: в последние годы существенно увеличила собственную добычу;

Иран: несмотря на международные санкции, Иран остается влиятельным игроком на нефтяном рынке;

Кувейт: еще один важный член ОПЕК с большими запасами и стабильным уровнем добычи.

Как ОПЕК и ОПЕК+ влияют на мировой рынок нефти?

ОПЕК и ОПЕК+ играют ведущую роль в регулировании мирового нефтяного рынка.

В состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят:

Алжир

Ангола

Габон

Экваториальная Гвинея

Иран

Ирак

Кувейт

Ливия

Нигерия

Республика Конго

Саудовская Аравия

Объединенные Арабские Эмираты

К формату ОПЕК+ относятся страны-члены ОПЕК, а также десять других крупных производителей:

Азербайджан

Бахрейн

Бруней

Казахстан

Малайзия

Мексика

Оман

Россия

Южный Судан

Судан

Эти страны координируют объемы добычи, чтобы обеспечить стабильность цен и избежать избыточного предложения на рынке.

Таким образом, мировое производство нефти сосредоточено в ограниченном кругу государств, чьи решения имеют весомые последствия для глобальной экономики.

Какие страны потребляют больше всего нефти в мире?

Среди крупнейших потребителей нефти лидируют США и Китай. Это говорит о весомом вкладе этих стран в мировые энергетику и экономику.

Топ крупнейших стран-потребителей нефти в мире: