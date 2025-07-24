Какие страны добывают больше всего нефти в мире?

Традиционно лидерство по добыче нефти удерживают Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия и Россия. Вместе эти государства обеспечивают большую долю мировой добычи, пишет 24 Канал со ссылкой на Управление энергетической информации США.

Смотрите также Экспорт нефти Черным морем заблокирован из-за новых правил Путина, – Reuters

Топ крупнейших стран-производителей нефти в мире:

  1. Соединенные Штаты Америки: 21,91 миллиона баррелей в сутки (22% мировой добычи);
  2. Саудовская Аравия: 11,13 миллиона баррелей в сутки (11% мировой добычи);
  3. Россия: 10,75 миллиона баррелей в сутки (11% мировой добычи);
  4. Канада: 5,76 миллиона баррелей в сутки (6% мировой добычи);
  5. Китай: 5,26 миллиона баррелей в сутки (5% мировой добычи).

Как видно из данных, Соединенные Штаты являются безоговорочным лидером, производя столько же, сколько Саудовская Аравия и Россия вместе взятые.

Другие важные страны-производители:

  • Канада: является одним из крупнейших поставщиков нефти, в частности для рынка США;
  • Ирак: обладает значительными запасами нефти и постепенно наращивает свой производственный потенциал;
  • Объединенные Арабские Эмираты: важный член ОПЕК;
  • Бразилия: в последние годы существенно увеличила собственную добычу;
  • Иран: несмотря на международные санкции, Иран остается влиятельным игроком на нефтяном рынке;
  • Кувейт: еще один важный член ОПЕК с большими запасами и стабильным уровнем добычи.

Как ОПЕК и ОПЕК+ влияют на мировой рынок нефти?

ОПЕК и ОПЕК+ играют ведущую роль в регулировании мирового нефтяного рынка.

В состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят:

  • Алжир
  • Ангола
  • Габон
  • Экваториальная Гвинея
  • Иран
  • Ирак
  • Кувейт
  • Ливия
  • Нигерия
  • Республика Конго
  • Саудовская Аравия
  • Объединенные Арабские Эмираты

К формату ОПЕК+ относятся страны-члены ОПЕК, а также десять других крупных производителей:

  • Азербайджан
  • Бахрейн
  • Бруней
  • Казахстан
  • Малайзия
  • Мексика
  • Оман
  • Россия
  • Южный Судан
  • Судан

Эти страны координируют объемы добычи, чтобы обеспечить стабильность цен и избежать избыточного предложения на рынке.

Таким образом, мировое производство нефти сосредоточено в ограниченном кругу государств, чьи решения имеют весомые последствия для глобальной экономики.

Какие страны потребляют больше всего нефти в мире?

Среди крупнейших потребителей нефти лидируют США и Китай. Это говорит о весомом вкладе этих стран в мировые энергетику и экономику.

Топ крупнейших стран-потребителей нефти в мире:

  • Соединенные Штаты: 20,01 миллиона баррелей в сутки (20% мирового потребления);
  • Китай: 15,15 миллиона баррелей в сутки (15% мирового потребления);
  • Индия: 5,05 миллиона баррелей в сутки (5% мирового потребления);
  • Россия: 3,68 миллиона баррелей в сутки (4% мирового потребления);
  • Саудовская Аравия: 3,65 миллиона баррелей в сутки (4% мирового потребления).