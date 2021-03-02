Насколько увеличилось количество пользователей

Платформа Crypto.com исследовала лишь 24 крупнейших криптобирж в мире, поэтому их данные, вероятно, еще не является вершиной айсберга. Согласно отчету, в январе количество новых пользователей стало на 15,7% больше, чем в предыдущие 3 месяца, где темпы роста были 0,8 – 1,3%.

К слову Илон Маск снова под следствием: причиной могут быть твиты о криптовалюте

Исследователи отметили, что спрос и стал причиной значительного роста криптовалюты к новым историческим максимумам.