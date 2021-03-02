Количество пользователей криптовалюты значительно возросло: уже более 100 миллионов
В январе 2021 года по всему миру произошел резкий рост новых пользователей криптовалюты. Их количество достигло отметки в 106 миллионов.
Источник:Crypto.com
Среди основных преимуществ цифровых денег являются:
- популярность децентрализованных финансовых сервисов (DeFи);
- добавления в PayPal возможности покупки и продажи биткоинов;
- смягчение ограничений по их использованию.
Если в августе рынок усилил ажиотаж вокруг протоколов децентрализованного финансирования, то в январе, по словам аналитиков, рост произошел благодаря заинтересованности со стороны институциональных инвесторов. В частности говорится об инвестициях компаний Tesla, Square и MicroStrategy.
Количество пользователей биткоина и Ethereum
Согласно оценкам Crypto.com, в январе 2021 года:
- биткоином владели 71 миллион пользователей;
- Ethereum – 14 миллионов.
В течение этого периода аудитория выросла на 30,2% и 13,1%.
Динамика роста пользователей биткоина и Ethereum / Графика Crypto.com
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