У січні 2021 року по всьому світу відбулося різке зростання нових користувачів криптовалюти. Їхня кількість сягнула позначки у 106 мільйонів.

Наскільки збільшилась кількість користувачів Платформа Crypto.com дослідила лише 24 найбільших криптобірж у світі, тому їхні дані, ймовірно, ще не є вершиною айсбергу. Згідно зі звітом, у січні кількість нових користувачів стало на 15,7% більше, ніж у попередні 3 місяці, де темпи зростання були 0,8 – 1,3%. До слова Ілон Маск знову під слідством: причиною можуть бути твіти про криптовалюту

Дослідники зазначили, що попит й став причиною значного зростання криптовалют до нових історичних максимумів.

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Серед основних переваг цифрових грошей є:

популярність децентралізованих фінансових сервісів (DeFі);

додавання в PayPal можливості покупки й продажу біткойнів;

пом'якшення обмежень щодо їх використання.

Якщо у серпні ринок посилив ажіотаж навколо протоколів децентралізованого фінансування, то у січні, зі слів аналітиків, зростання відбулося завдяки зацікавленості з боку інституційних інвесторів. Зокрема мовиться про інвестиції компаній Tesla, Square та MicroStrategy.

Кількість користувачів біткойна та Ethereum

Згідно з оцінками Crypto.com, в січні 2021 року:

біткойном володіли 71 мільйон користувачів;

Ethereum – 14 мільйонів.

Впродовж цього періоду аудиторія зросла на 30,2% та 13,1%.



Динаміка росту користувачів біткойна та Ethereum / Графіка Crypto.com

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