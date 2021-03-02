Кількість користувачів криптовалюти значно зросла: вже більше ніж 100 мільйонів
У січні 2021 року по всьому світу відбулося різке зростання нових користувачів криптовалюти. Їхня кількість сягнула позначки у 106 мільйонів.
Джерело:Crypto.com
Дослідники зазначили, що попит й став причиною значного зростання криптовалют до нових історичних максимумів.
Серед основних переваг цифрових грошей є:
- популярність децентралізованих фінансових сервісів (DeFі);
- додавання в PayPal можливості покупки й продажу біткойнів;
- пом'якшення обмежень щодо їх використання.
Якщо у серпні ринок посилив ажіотаж навколо протоколів децентралізованого фінансування, то у січні, зі слів аналітиків, зростання відбулося завдяки зацікавленості з боку інституційних інвесторів. Зокрема мовиться про інвестиції компаній Tesla, Square та MicroStrategy.
Кількість користувачів біткойна та Ethereum
Згідно з оцінками Crypto.com, в січні 2021 року:
- біткойном володіли 71 мільйон користувачів;
- Ethereum – 14 мільйонів.
Впродовж цього періоду аудиторія зросла на 30,2% та 13,1%.
Динаміка росту користувачів біткойна та Ethereum / Графіка Crypto.com
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