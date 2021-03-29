Компании MicroStrategy, которая обладает наибольшим количеством биткоинов, прогнозирует яркое будущее для этой криптовалюты. Среди причин роста экономические стимулы, которые ослабили валюты.

Прогнозы биткоина

Глава компании MicroStrategy Майкл Сейлор прогнозирует, что курс биткоина в будущем может достичь цены в 5 миллионов долларов .

. А капитализация актива достигнет 100 триллионов долларов.

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По словам Сейлора, криптовалюта дает инвесторам "вопиющий сигнал" на покупку, поскольку она решает проблему ненадежности денег.

Гендиректор публичной компании предположил, что криптовалюта опередит по доходности акции FAANG – технологических гигантов Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Сейлор ожидает их роста в три раза со временем.

По состоянию на 29 марта в 8:55 биткоин стоил 55315 долларов, по данным CoinMarketCap. Отметим, что исторический максимум – 61 683 долларов.

Почему биткоин будет расти

По словам главы MicroStrategy, потенциал биткоина стал очевидным, когда власти США, ЕС и других стран начала применять политику количественного смягчения и другие экономические стимулы. Этим они существенно увеличили эмиссию фиатних валют. То есть увеличили количество долларов, евро и других валют в обращении.

Интерес MicroStrategy к биткоину

MicroStrategy начала покупать биткоин летом 2020 по курсу около 10 тысяч долларов. По состоянию на 29 марта 2021 года компания имеет 91,3 тысячи биткоинов на сумму более 5 миллиардов долларов, по данным BitcoinTreasuries.

MicroStrategy является крупнейшим владельцем биткоинов среди публичных компаний. На втором месте – Tesla, которая в феврале сообщила о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.

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