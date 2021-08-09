Миллионер благодаря биткоину: сколько нужно было вложить денег 1, 3 и 5 лет назад

Биткойн принес огромное состояние тем, кто поверил в него в начале. Финансы 24 начинают серию материалов, сколько нужно было вложить денег в различные криптовалюты, чтобы сейчас иметь 1 миллион гривен.

В понедельник, 9 августа, биткоин торгуется на уровне почти 46 000 долларов. Это примерно 1,23 миллиона гривен.

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Инвестиция, которая привела бы до 1 миллиона

В этот день год назад биткоин стоил 11675 долларов, по данным CoinMarketCap. То есть нужно было вложить 253 800 гривен , чтобы сейчас иметь возможность обменять биткоин на криптокошелке на 1 миллион гривен.

биткоин стоил 11675 долларов, по данным CoinMarketCap. То есть нужно было вложить , чтобы сейчас иметь возможность обменять биткоин на криптокошелке на 1 миллион гривен. А вот 3 года назад инвестиция могла быть куда меньше – 142 000 гривен . Ведь биткоин 9 августа 2018 года стоил 6568 долларов.

инвестиция могла быть куда меньше – . Ведь биткоин 9 августа 2018 года стоил 6568 долларов. Еще 5 лет назад достаточно было бы всего 12 780 гривен , чтобы сейчас стать гривневым миллионером. 9 августа 2016 года биткоин стоил всего лишь 588 долларов.

достаточно было бы всего , чтобы сейчас стать гривневым миллионером. 9 августа 2016 года биткоин стоил всего лишь 588 долларов. А восемь лет назад можно было бы вложить 2200 гривен и сейчас иметь 1 миллион гривен. Все потому, что в августе 2013 года самая дорогая криптовалюта мира оценивалась всего в 102 доллара.

Однако в прошлые годы мало кто верил в яркое будущее биткоина. Скептики считали, что это пузырь, который лопнет, а страны запрещали его использования.

Сейчас же биткоин в совершенно других условиях. Им можно рассчитываться за некоторые товары и услуги, некоторое время даже можно было приобрести автомобиль Tesla. Сальвадор принял биткоин как официальное платежное средство и еще ряд стран рассматривает это. Успешные бизнесмены строят целые компании с майнинга биткоина. А финансисты рекомендуют биткоин как защиту от инфляции.

Биткоин в 2021 году