Мільйонер завдяки біткойну: скільки потрібно було вкласти грошей 1, 3 та 5 років тому

Біткойн приніс величезні статки тим, хто повірив у нього на початку. Фінанси 24 розпочинають серію матеріалів, скільки потрібно було вкласти грошей в різні криптовалюти, щоб зараз мати 1 мільйон гривень.

У понеділок, 9 серпня, біткойн торгується на рівні майже 46 тисяч доларів. Це приблизно 1,23 мільйона гривень.

До теми Ринок криптовалюти завойовує тренд, який може змінити світ: перспективи та прогнози

Інвестиція, яка привела б до 1 мільйона

У цей день рік тому біткойн коштував 11 675 доларів, за даними CoinMarketCap. Тобто потрібно було вкласти 253 800 гривень , щоб зараз могти обміняти біткойн на криптогаманці на 1 мільйон гривень.

біткойн коштував 11 675 доларів, за даними CoinMarketCap. Тобто потрібно було вкласти , щоб зараз могти обміняти біткойн на криптогаманці на 1 мільйон гривень. А от 3 роки тому інвестиція могла бути куди меншою – 142 тисячі гривень . Адже біткойн 9 серпня 2018 року коштував 6 568 доларів.

інвестиція могла бути куди меншою – . Адже біткойн 9 серпня 2018 року коштував 6 568 доларів. Ще 5 років тому достатньо було б всього 12 780 гривень , щоб зараз стати гривневим мільйонером. 9 серпня 2016 року біткойн коштував всього лиш 588 доларів.

достатньо було б всього , щоб зараз стати гривневим мільйонером. 9 серпня 2016 року біткойн коштував всього лиш 588 доларів. А вісім років тому можна було б вкласти 2 200 гривень і зараз мати 1 мільйон гривень. Все тому, що у серпні 2013 року найдорожча криптовалюта світу оцінювалася всього у 102 долари.

Проте в минулі роки мало хто вірив у яскраве майбутнє біткойна. Скептики вважали, що це бульбашка, яка лусне, а країни забороняли його використання.

Зараз же ж біткойн в зовсім інших умовах. Ним можна розраховуватися за деякі товари та послуги, певний час навіть можна було придбати автомобіль Tesla. Сальвадор прийняв біткойн як офіційний платіжний засіб і ще низка країн розглядає це. Успішні бізнесмени будують цілі компанії з майнінгу біткойна. А фінансисти рекомендують біткойн як захист від інфляції.

Біткойн у 2021 році