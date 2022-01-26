Исключением стал известный инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет. Капитал главы компании Berkshire Hathaway вырос на 2,6 миллиарда долларов до 112 миллиардов долларов, согласно Bloomberg .

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Миллиардеры теряют деньги

В то же время коллеги Уоррена Баффета из списка самых богатых людей мира зафиксировали миллиарды убытков в январе 2022 года. Капитал основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска уменьшился на 33 миллиарда долларов до 237 миллиардов долларов. Это было обусловлено падением акций производителя электрокаров на 23% за последний месяц.

Похожая ситуация произошла и с состоянием основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Он потерял 27 миллиардов долларов. Капитал бизнесмена снизился до 165 миллиардов долларов. Это также произошло из-за обесценивания активов компании Безоса с начала 2022 года. Ценные бумаги Amazon обвалились на 18%.

Миллиардеры теряют деньги / Фото Getty Images

Французский бизнесмен Бернар Арно, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, бывший гендиректор компании Стив Балмер (занимал должность в течение 2008 – 2014 годов), создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Meta и глава компании Oracle Ларри Эллисон. Их состояние тоже отреагировало на резкое снижение стоимости ценных бумаг этих компаний.

К теме! На момент создания этого материала, Forbes оценивает состояние Илона Маска в 238,5 миллиарда долларов, Джеффа Безоса – в 169,5 миллиарда долларов, Бернара Арно – в 186 миллиардов долларов, Билла Гейтса – в 130 миллиардов долларов.

Почему Баффету удалось увеличить свой капитал

Уоррен Баффет пережил спад на фондовом рынке лучше, чем его коллеги-миллиардеры. Главная причина – это изменение "аппетита к риску". Перспектива инфляции и планы Федерального резерва по повышению процентных ставок в этом году побудили инвесторов изымать свои деньги из акций роста и превращать их в стабильные и более дешевые активы.

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Berkshire владеет десятками предприятий по "реальной экономике", включая Geico, See's Candies. Компании Баффета также принадлежат многомиллиардные пакеты акций в относительно стабильных компаниях, например:

American Express,

Bank of America,

Coca-Cola,

Kraft Heinz.

В результате многие инвесторы рассматривают акции Berkshire как безопасное место для хранения своих денег.