. Он написал, что съест Happy Meal по телевидению, если компания McDonald`s начнет принимать платежи в криптовалюте. Речь идет об известной монете Dogecoin.

Все началось с нового сообщения основателя Tesla и миллиардера Илона Маска в

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Dogecoin – главная тема титанов рынка

В McDonald's не замедлили ответить и пошутили, что компания включит Dogecoin в способы оплаты, но при одном условии – если Tesla, которой начнет принимать платежи в "grimacecoin" . Grimace – это круглый фиолетовый персонаж, фигурирующий в некоторых маркетинговых кампаниях сети заведений быстрого питания.

К теме! Илон Маск является давним поклонником монеты Dogecoin, которая была запущена как шутка в 2013 году. Его компания Tesla начала принимать Dogecoin за часть своих товаров.

Из-за твита Илона Маска, капитал которого Forbes оценивает в 238,5 миллиарда долларов, криптовалюта-мем во вторник взлетела в цене сразу на 8% до 0,1445 доллара за монету. На момент создания этого материала ее стоимость колеблется на уровне 0,1459 доллара за штуку, информирует CoinMarketCap. Актуальные данные о позициях Tesla и McDonald's на рынке:

Стоимость акций производителя электрокаров остановилась на отметке чуть выше 918 долларов за каждую. Рыночная капитализация компании составляет 922,3 миллиарда долларов, сообщает Yahoo!Finance.

В то же время ценные бумаги американской корпорации Mcdonald's сейчас стоят чуть больше 250 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании достигла 187,3 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.